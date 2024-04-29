Официально: Украина временно отступает от Конвенции по правам человека

Речь идет, в частности, об отмене права распоряжаться своим имуществом.

Министерство юстиции Украины обновило перечень прав и свобод, по которым могут быть ограничены люди в Украине. Евросовет уже сообщили.

Военное руководство страны имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства, говорится в документе.

Согласно статье 15 Конвенции о правах человека, предусмотрено, что в период военного положения могут быть введены временные ограничения на конституционные права людей.

В рамках временных ограничений конституционных прав и свобод человека могут осуществляться следующие правовые меры:

принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства в условиях правового режима военного положения в порядке, установленном законом, и выдавать об этом соответствующие документы;

ввести комендантский час (запрет пребывания на улицах и других общественных местах в определенное время без специально выданных пропусков и удостоверений;

устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;

устанавливать передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижение транспортных средств;

проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;

запрещать проведение мирного собрания, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий;

устанавливать в установленном порядке запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение;

запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства (места пребывания);

установить военно-жилищную обязанность для физических и юридических лиц.

Напомним, украинским беженцам в Польше продолжат защиту, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить украинцам без паспорта.

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