Официальное начало процесса евроинтеграции и взрывы в Украине: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей за ночь:
- Совет Евросоюза предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы по заявлениям Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС. Такое заявление ночью опубликовал Совет ЕС по итогам встречи в Версале глав государств и правительств стран ЕС. Главной темой для обсуждения была война России против Украины. Читать дальше –>
- Около шести утра пятницы, 11 марта, в Луцке и Днепре прогремели взрывы. В настоящее время в городах идет воздушная тревога. Местные жители находятся в укрытиях. Читать дальше –>
- Совет Евросоюза осудил неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Читать дальше –>
- Украина официально начала евроинтеграционный процесс, ведь "да" ей сказали все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС. Следующее слово – за Еврокомиссией. Читать дальше –>
- Представители Республиканской партии в Сенате США обратились к президенту Джо Байдену с открытым письмом-призывом ускорить передачу Украине самолетов и систем ПВО. Читать дальше –>