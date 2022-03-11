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Официальное начало процесса евроинтеграции и взрывы в Украине: пять главных новостей ночи

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Официальное начало процесса евроинтеграции и взрывы в Украине: пять главных новостей ночи

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • Совет Евросоюза предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы по заявлениям Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС. Такое заявление ночью опубликовал Совет ЕС по итогам встречи в Версале глав государств и правительств стран ЕС. Главной темой для обсуждения была война России против Украины. Читать дальше –>
  • Около шести утра пятницы, 11 марта, в Луцке и Днепре прогремели взрывы. В настоящее время в городах идет воздушная тревога. Местные жители находятся в укрытиях. Читать дальше –>
  • Совет Евросоюза осудил неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Читать дальше –>
  • Украина официально начала евроинтеграционный процесс, ведь "да" ей сказали все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС. Следующее слово – за Еврокомиссией. Читать дальше –>
  • Представители Республиканской партии в Сенате США обратились к президенту Джо Байдену с открытым письмом-призывом ускорить передачу Украине самолетов и систем ПВО. Читать дальше –>
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