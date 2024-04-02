Офис генпрокурора зафиксировал более 125 тысяч военных преступлений РФ – Костин

По словам генпрокурора, продолжается расследование большого дела о геноциде России против украинцев.

Российские преступления на оккупированных украинских территориях, в том числе массовые убийства в Буче, демонстрируют образец геноцида, который должен быть рассмотрен внутри страны и, наконец, в Международном уголовном суде. Это одно великое дело.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью Reuters.

Заявление Костина прозвучало через два года после массового гражданского убийства в городе Буча, вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Офис генпрокурора зафиксировал более 125 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками, тысячи из них – в Буче.

Напомним, что МКС выдал ордер на арест диктатора России Владимира Путина за депортацию украинских детей в Россию в 2023 году. В марте этого года он выдал ордера на арест за преступления против человечности против российских командиров за удары по гражданской инфраструктуре.

Два человека осудили украинские суды за подстрекательство к геноциду, одного — за распространение антиукраинской пропаганды, в том числе за призывы к утоплению украинских детей, но не за общий план геноцида, который расследует Костин.

Между тем , министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Гаагу сегодня, 2 апреля, где у него продолжается ряд встреч.

Как стало известно, вопрос создания специального трибунала по преступлению агрессии России является единственным, в котором не достигнут практического прогресса. Об этом министр иностранных дел Украины заявил журналистам перед началом конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

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