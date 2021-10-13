Офис Крымской платформы открылся для экскурсий по инициативе авторов проекта "Звуки Города"

В Офисе Крымской платформы, который накануне открылся в Киеве на улице Грушевского, 24/2, на днях состоялась первая экскурсия.

Участники также ознакомились со скульптурой "Крым" из серии артобъектов мультидисциплинарного проекта "Звуки Города", установленной во дворе офиса. С ноября такие экскурсии будут проводиться ежемесячно по предварительной регистрации.

Об этом сообщила команда проекта "Звуки Города", которая инициировала экскурсий.

"Крым всегда был, есть и будет украинским. Ведь на самом деле тех эмоций, ощущений, ароматов, цветов, которые испытывают крымчане на своей территории, не оценит и не поймет ни один россиянин, который эту территорию захватил", — отметил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, Именно он провел первую экскурсию для известных крымчан, которые работали над проектом: телеведущей Маши Ефросининой, эколога и зоолога Юлии Иванчиковой, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фактуллина и всех участников ART-проекта "Звуки Города".

Скульптура "Крым" была открыта в сентябре первой в серии артобъектов "Звуки Города". В рамках экскурсии команда проекта "Звуки Города" во главе с Аленой Тимошенко и Натальей Ткаченко презентовали документальный фильм о создании крымского артобъекта и анонсировали выход фильмов о 6 других скульптур.

"Концепция проекта "Звуки Города" дорабатывалась и менялась с каждым новым этапом. Так появились 7 скульптур и 7 фильмов, которые воплотили в себя звуки городов. Эти артобъекты являются историческим и культурным символом страны и одновременно - новой художественной формой, которая объединяет города, людей, их воспоминания и ценности", — рассказала продюсер GOODMEDIA и автор идеи фильма "Звуки Города" Алена Тимошенко.

"Проект "Звуки Города" призван дать украинцам возможность почувствовать свой город по-новому, проникнуться его "личностью "и атмосферой и еще сильнее и пламеннее в него влюбиться. Лично для меня Крым звучит детством. Эти звуки, воспоминания навсегда останутся в моей памяти и сердце именно такими. От невозможности услышать звуки Крыма снова они звучат даже громче и четче: море, галька, чайки, цикады, голоса детских лагерей", — подчеркнула основательница Spilne Art и куратор арт-направления Наталья Ткаченко.

Офис Крымской платформы — площадка для координации и коммуникации граждан Украины из Крыма, государственной власти Украины, иностранных государств и общественных организаций, которая обеспечивают сопровождение участия Украины в работе Крымской Платформы.

"Звуки Города" — проект-синтез искусства и технологий, в основе которого лежит преобразование звука в форму, инициированный к 30-летию Независимости Украины. Звуки 7 городов, с которыми те ассоциируются у известных горожан, трансформированы в арт-объекты с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации. Скульптуры посвящены Киеву, Крыму, Львове, Днепру, Одессе, Мариуполю и Харькову.

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