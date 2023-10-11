Зеленский может посетить Израиль: что узнали СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне боевых действий, поэтому ОП направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников.

Визит Зеленского должен усилить международную поддержку контрнаступления Израиля против ХАМАС в Газе.

Напомним, что 11 октября в Брюсселе встретился с министром обороны США Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном. Там проходило мероприятие в формате "Рамштайн". Главной темой стало усиление ПВО в Украине, а также важные инструменты на фронте: артиллерия, дальнобойные системы.

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