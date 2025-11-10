- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1172
- Время на прочтение
- 1 мин
Отмывание денег в энергетике: Офис президента отреагировал на скандал
Власти поддержали НАБУ и САП в расследовании скандального дела в энергетике. ОП требует неотвратимости наказания для всех причастных.
Офис президента Украины поддержал антикоррупционные органы в расследовании масштабного дела по коррупционным схемам в энергетическом секторе.
Как сообщил в комментарии «Суспільному» советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, власти готовы поддержать все необходимые процессуальные действия, как только будут обнародованы юридические детали дела.
«Должна быть неотвратимость наказания», — подчеркнул Дмитрий Литвин.
Так, он прокомментировал действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Офис президента декларирует поддержку расследованию, касающейся возможных злоупотреблений и коррупции на высоком уровне в энергетической сфере.
Заявление Литвина подчеркивает ожидания от правоохранительных органов относительно доведения дела до конца и привлечения виновных к ответственности независимо от их должностей.
Напомним, сегодня, 10 ноября, детективы НАБУ устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка, а также в компании «Энергоатом».