- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 556
- Время на прочтение
- 1 мин
Офис президента получит дипломатическое усиление: какую должность займет Сергей Кислица
Зеленский встретился с постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей и сообщил о его переводе на работу в Офис Президента.
Команда Офиса Президента усиливается опытными дипломатами. Сергей Кислица , известный своей жесткой позицией по РФ на площадке ООН, получит новое назначение.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с дипломатом.
Новая роль Кислицы
По словам главы государства, Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента .
На новой должности перед ним будут стоять следующие ключевые задачи:
Обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне.
Развитие двусторонней работы со странами-союзниками.
Синхронизация действий Офиса Президента с системой МИДа для единства внешней политики.
Помимо административной работы Кислица не оставит дипломатический фронт.
"Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", - подчеркнул Зеленский.
Это назначение вписывается в общую стратегию перезагрузки власти, которую анонсировал президент накануне, усиливая силовой и дипломатический блоки.
Напомним, Зеленский анонсировал новые кадровые изменения . В пяти регионах Украины будут новые главы ОВА.