Офис президента получит дипломатическое усиление: какую должность займет Сергей Кислица

Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу заместителем Буданова / © Владимир Зеленский

Команда Офиса Президента усиливается опытными дипломатами. Сергей Кислица , известный своей жесткой позицией по РФ на площадке ООН, получит новое назначение.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с дипломатом.

Новая роль Кислицы

По словам главы государства, Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента .

На новой должности перед ним будут стоять следующие ключевые задачи:

Обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне.

Развитие двусторонней работы со странами-союзниками.

Синхронизация действий Офиса Президента с системой МИДа для единства внешней политики.

Помимо административной работы Кислица не оставит дипломатический фронт.

"Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", - подчеркнул Зеленский.

Это назначение вписывается в общую стратегию перезагрузки власти, которую анонсировал президент накануне, усиливая силовой и дипломатический блоки.

Напомним, Зеленский анонсировал новые кадровые изменения . В пяти регионах Украины будут новые главы ОВА.