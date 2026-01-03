ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
556
Время на прочтение
1 мин

Офис президента получит дипломатическое усиление: какую должность займет Сергей Кислица

Зеленский встретился с постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей и сообщил о его переводе на работу в Офис Президента.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Зеленский и Сергей Кислица

Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу заместителем Буданова / © Владимир Зеленский

Команда Офиса Президента усиливается опытными дипломатами. Сергей Кислица , известный своей жесткой позицией по РФ на площадке ООН, получит новое назначение.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с дипломатом.

Новая роль Кислицы

По словам главы государства, Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента .

На новой должности перед ним будут стоять следующие ключевые задачи:

  • Обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне.

  • Развитие двусторонней работы со странами-союзниками.

  • Синхронизация действий Офиса Президента с системой МИДа для единства внешней политики.

Помимо административной работы Кислица не оставит дипломатический фронт.

"Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", - подчеркнул Зеленский.

Это назначение вписывается в общую стратегию перезагрузки власти, которую анонсировал президент накануне, усиливая силовой и дипломатический блоки.

Напомним, Зеленский анонсировал новые кадровые изменения . В пяти регионах Украины будут новые главы ОВА.

Дата публикации
Количество просмотров
556
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie