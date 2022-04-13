Офис Штайнмайера официально не обращался в Киев по поводу визита — Зеленский

По словам президента Украины, у нас свободная страна, и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ни его Офис официально не обращались в Киев по поводу визита в Украину.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Балтии и Польши.

"Я как президент и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и его Офиса по поводу визита в Украину. У нас свободная страна, и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Польшу заявил, что украинская сторона отказала ему во встрече в Киеве.

Ранее Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять Украине оружие, несмотря на то, что недавно не планировала этого делать. Он добавил, что мнение изменилось после зверств российских оккупантов.

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