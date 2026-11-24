Из Молдовы экстрадирован офицер, подозреваемый в пытке подчиненных военнослужащих / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Правоохранители вернули в Украину старшего лейтенанта ВСУ, подозреваемого в систематическом издевательстве и пытках подчиненных военнослужащих.

Об экстрадиции фигуранта сообщили в Офисе Генерального прокурора в Telegram.

Реклама

По данным следствия, с февраля по май 2024 года офицер командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей в Тернопольской области. Во время строительства фортификационных сооружений на восточном направлении он систематически применял физическое насилие к своим солдатам.

Реклама

Следователи задокументировали несколько эпизодов издевательств. В частности, во время одного из них командир нанес подчиненному многочисленные удары ногами по туловищу, после чего приказал привязать военного за руки к деревянной конструкции в форме креста.

Кроме избиения, офицер постоянно запугивал бойцов, угрожал им за неповиновение и кичился якобы влиятельными связями своего отца.

Побег через Днестр и экстрадицию

Когда правоохранители начали проверять факты пыток, командир решил скрыться из страны. В ночь на 21 декабря 2024 он переплыл реку Днестр и нелегально попал в Молдову, где впоследствии подал заявление о предоставлении статуса беженца.

Уже в январе 2025 года украинские правоохранители установили его местонахождение и объявили в международный розыск. 19 ноября 2026 года компетентные органы Молдовы передали подозреваемого украинской стороне через пункт пропуска в Винницкой области.

Реклама

После возвращения суд оставил в силе ранее избранную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Из Молдовы экстрадирован офицер, подозреваемый в пытке подчиненных военнослужащих / © Офис Генерального прокурора

Что угрожает подозреваемому

Еще в 2024 году офицеру заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 127 — пытки;

ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий.

Кроме того, следователи отдельно расследуют факт дезертирства из-за его бегства за границу, а также проверяют причастность военного к другим возможным случаям насилия в отношении подчиненных.

Ранее мы писали о том, как на Закарпатье работник ТЦК приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров