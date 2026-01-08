- Дата публикации
Офицер выплатил по 100 тыс. грн бойцам, строившим фортификации в Запорожье: теперь его будут судить
На подполковника НГУ «открыли дело» за незаконные выплаты военным, строившим фортификации в Запорожской области.
Правоохранители разоблачили подполковника Нацгвардии, который организовал незаконные боевые выплаты по 100 тысяч находившимся не на фронте военнослужащим, а строившим фортификации.
Об этом пишут ГБР и Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
Отмечается, что с января по май 2024 военнослужащие одной из частей Государственной специальной службы транспорта ВСУ на ротационной основе строили фортификационные сооружения в Запорожской области. Они находились фактически на второй линии обороны и возводили укрепление подразделений Нацгвардии.
«Несмотря на это, начальник инженерной службы одной из частей Нацгвардии, выйдя за пределы своих служебных полномочий, указал ложные сведения в рапортах, где отметил о нахождении 317 военных ДССТ на первой линии столкновения с агрессором», — говорится в сообщении ГБР.
Это дало повод для выплаты каждому из них по 100 тысяч гривен.
По предварительным расчетам, государству нанесен ущерб на сумму более 72 млн грн.
Подполковник подозревается по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
