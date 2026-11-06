Офицерка ВСУ вместо лечения снималась в "МастерШефе": ДБР сообщило ей о подозрении

Виктория Кузнецова / © Instagram

Реклама

Старшей лейтенантке ВСУ Виктории Кузнецовой сообщили о подозрении из-за возможного уклонения от военной службы и мошенничества. По версии следствия вместо стационарного лечения военная находилась в разных городах Украины и принимала участие в съемках кулинарного шоу «МастерШеф».

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. В ведомстве отметили, что из-за действий военного государство могло потерять почти 250 тысяч гривен выплат.

Реклама

Виктория Кузнецова из «МастерШефа»: что известно о военном деле

Государственное бюро расследований 6 ноября сообщило о подозрении старшей лейтенантке Вооруженных сил Украины. Правоохранители утверждают, что военная долгое время находилась вне медицинского учреждения, несмотря на оформленное лечение.

Реклама

«По материалам следствия, с апреля по август 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы», — говорится в сообщении ДБР.

По данным правоохранителей, вместо лечения женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась личными делами и принимала участие в съемках кулинарного проекта «МастерШеф».

В марте 2026 года в 15-й бригаде транспортной авиации ВСУ подтвердили, что речь идет о Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона «МастерШефа» из Коломыи Ивано-Франковской области.

Кузнецова занимала должность штурманки корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи. По версии следствия, в период, когда она должна проходить стационарное лечение, военная находилась в Киеве и Киевской области и принимала участие в съемках кулинарного шоу.

Реклама

«В то же время, командование воинской части считало, что офицерка проходит лечение, и продолжало начислять ей надлежащие выплаты», — говорится в сообщении ДБР.

По подсчетам правоохранителей, из-за этого государство понесло убытки почти на 250 тысяч гривен.

Кузнецовой сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 409 УК — уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб.

По ч. 4 ст. 409 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Реклама

Причастны ли к делу Виктории Кузнецовой чиновники военного медучреждения

Досудебное расследование продолжается. В частности, правоохранители проверяют, могли ли должностные лица военно-медицинского учреждения способствовать оформлению документов о лечении без фактического пребывания военной в больнице.

«Работники ДБР также проверяют возможную причастность к сделке других лиц. В частности, устанавливают, способствовали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице», — сообщили в бюро.

Напомним, среди ныне служащих в армии участников «МастерШефа» есть и те, кто отличился спасением собратьев. Финалист шоу Виктор Перекрест служит в 101-й отдельной бригаде. Недавно он получил тяжелые ранения на передовой, когда помогал эвакуировать товарищей после вражеского удара. Несмотря на собственные травмы, военный вернулся за помощью к побратиму. Итого они преодолели пешком более 10 километров.

Новости партнеров

Новости партнеров