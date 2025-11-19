ТСН в социальных сетях

Украина
Официальный сайт Сил территориальной обороны взломали — подробности

После взлома сайта ТРО Вооруженных Сил на нем появилась фейковая информация.

Катерина Сердюк
Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был сломлен. Там обнародовали ложную информацию.

Об этом сообщают Силы территориальной обороны ВСУ.

В ведомстве заверили: информация, опубликованная после взлома сайта, не соответствует действительности.

«В настоящее время продолжаются работы по возобновлению работы сайта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что спецслужбы массово создают фейковые страницы «Спецподразделения Тимура» для дискредитации ГУР.

В ведомстве утверждают, что такие действия свидетельствуют о росте внутреннего сопротивления в РФ и страхе Кремля перед расширением движения сопротивления.

«Именно поэтому ФСБ пытается хоть как-то воевать — фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под информационные операции», — отмечают в военной разведке.

Новость дополняется
