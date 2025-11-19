Официальный сайт Сил территориальной обороны взломали — подробности

ТрО

Реклама

Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был сломлен. Там обнародовали ложную информацию.

Об этом сообщают Силы территориальной обороны ВСУ.

В ведомстве заверили: информация, опубликованная после взлома сайта, не соответствует действительности.

Реклама

«В настоящее время продолжаются работы по возобновлению работы сайта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что спецслужбы массово создают фейковые страницы «Спецподразделения Тимура» для дискредитации ГУР.

В ведомстве утверждают, что такие действия свидетельствуют о росте внутреннего сопротивления в РФ и страхе Кремля перед расширением движения сопротивления.

«Именно поэтому ФСБ пытается хоть как-то воевать — фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под информационные операции», — отмечают в военной разведке.

Реклама