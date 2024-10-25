Оформили фиктивную инвалидность для депутата ОПЗЖ: в Винницкой области задержали четырех врачей

ДБР сообщило о подозрениях руководству и врачам ВЛК, которые признали тяжело больным и непригодным к военной службе бывшего местного депутата, обвиняемого в заказном убийстве своего коллеги.

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрениях руководству и врачам военно-врачебной комиссии Жмеринского районного ТЦК и СП, признавшим непригодным к военной службе мужчину, подозреваемого ДБР в заказном убийстве. Это решение могло позволить бежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета после совершения преступления.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Следствие установило, что в январе 2023 года ВЛК признало в то время депутата горсовета инвалидом и приняло решение о непригодности последнего к военной службе со снятием с воинского учета. Основанием стало заключение семейного врача депутата о наличии у него якобы цирроза печени. При этом диагноз был установлен без проведения клинических, лабораторных, инструментальных исследований на основании якобы предоставленных "больным" медицинских выводов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с этой справкой о непригодности депутат уезжал в Польшу еще до сообщения ему о подозрении в заказном убийстве. Судебно-медицинская экспертиза также установила, что у подозреваемого депутата нет болезни печени, которая отвечала бы диагнозу в медицинской документации.

На основании этой и других экспертиз Центральная ВЛК ВСУ приняла решение об отмене постановления Жмеринского РТЦК и СП о непригодности фигуранта к воинской службе. Ему сообщено о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ).

Также подозрение объявили председателю ВЛК Жмеринского РТЦК и СП, председателю больницы КНП "Жмеринский ЦПМСП" и двум врачам-терапевтам, один из которых является членом ВЛК. Следствие подозревает медиков в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Сейчас готовится ходатайство в суд по избранию подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в августе 2023 года Бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области был задержан по подозрению в организации убийства другого депутата. Жизнь своего коллеги он оценил в 8,5 тысяч долларов США.

Напомним, Центральная МСЭК проверила тысячи решений об инвалидности. Действующими оставили около 17 тысяч заключений.

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