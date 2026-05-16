Оформить пенсию стало проще: что изменилось для украинцев
Украинцам упростили оформление пенсии – достаточно смартфона и «Дії».
В Украине можно оформить пенсию не выходя из дома без похода в Пенсионный фонд. Стоит только подать онлайн заявление — достаточно смартфона и «Дії».
Об этом сообщается в Пенсионном фонде.
Для оформления пенсионных выплат онлайн не обязательна квалифицированная электронная подпись (КЭП), достаточно «Дія.Підпису».
скачать мобильное приложение «Дія» на смартфон;
активировать «Дія.Підпис» в приложении;
используйте смартфон для подтверждения личности при оформлении пенсии на компьютере.
Что нужно оформление пенсии онлайн
Для подачи заявления понадобятся сканированные копии документов. Важно сканировать оригиналы документов:
сканы должны быть цветными, четкими и читабельными;
названия файлов должны соответствовать типу документа;
допустимые форматы файлов: JPG или PDF;
максимальный размер каждого файла – 1 МБ.
Подача заявления через вебпортал ПФУ
Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ через компьютер.
В правом верхнем углу нажмите «Вход» и выберите «Войти в систему» через “Дія.Підпис».
В новом окне нажмите «Получить код входа».
Отсканируйте QR-код с помощью приложения «Дія» (опция сканирования QR-кода).
На смартфоне нажмите кнопку «Подтвердить».
Активируйте "Дія.Підпис", переместив кнопку активации вправо.
Подтвердите личность через проверку за фото и нажмите «Далее».
Введите на телефоне пятизначный код для наложения "Дія.Підпис" (если используем впервые - запоминаем код).
Если все выполнено правильно, на смартфоне появится надпись «Подтверждено», а вход в веб-портал ПФУ состоится автоматически.
Заполнение заявления
В личном кабинете выберите «О пенсионном обеспечении», далее — «Заявление на назначение пенсии».
Укажите тип пенсии. К примеру, «Пенсия за выслугу лет».
Заполните анкету и нажмите кнопку «Продолжить».
Загрузите скан-копии документов (кнопка «Добавить файл») и нажмите кнопку «Сформировать заявление».
Подпишите заявление с помощью «Дія.Підпису» и отправьте его в ПФУ («Подписать и отправить в ПФУ»).
Следим за статусом заявления в разделе «Мои обращения».
Напомним, украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию , могут его «докупить». Есть простые и законные механизмы добровольных взносов, которые позволяют сформировать будущие выплаты без официального трудоустройства.