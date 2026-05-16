Украина
24
2 мин

Оформить пенсию стало проще: что изменилось для украинцев

Украинцам упростили оформление пенсии – достаточно смартфона и «Дії».

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пенсия. / © УНИАН

В Украине можно оформить пенсию не выходя из дома без похода в Пенсионный фонд. Стоит только подать онлайн заявление — достаточно смартфона и «Дії».

Об этом сообщается в Пенсионном фонде.

Для оформления пенсионных выплат онлайн не обязательна квалифицированная электронная подпись (КЭП), достаточно «Дія.Підпису».

  • скачать мобильное приложение «Дія» на смартфон;

  • активировать «Дія.Підпис» в приложении;

  • используйте смартфон для подтверждения личности при оформлении пенсии на компьютере.

Что нужно оформление пенсии онлайн

Для подачи заявления понадобятся сканированные копии документов. Важно сканировать оригиналы документов:

  • сканы должны быть цветными, четкими и читабельными;

  • названия файлов должны соответствовать типу документа;

  • допустимые форматы файлов: JPG или PDF;

  • максимальный размер каждого файла – 1 МБ.

Подача заявления через вебпортал ПФУ

  1. Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ через компьютер.

  2. В правом верхнем углу нажмите «Вход» и выберите «Войти в систему» через “Дія.Підпис».

  3. В новом окне нажмите «Получить код входа».

  4. Отсканируйте QR-код с помощью приложения «Дія» (опция сканирования QR-кода).

  5. На смартфоне нажмите кнопку «Подтвердить».

  6. Активируйте "Дія.Підпис", переместив кнопку активации вправо.

  7. Подтвердите личность через проверку за фото и нажмите «Далее».

  8. Введите на телефоне пятизначный код для наложения "Дія.Підпис" (если используем впервые - запоминаем код).

  9. Если все выполнено правильно, на смартфоне появится надпись «Подтверждено», а вход в веб-портал ПФУ состоится автоматически.

Заполнение заявления

  1. В личном кабинете выберите «О пенсионном обеспечении», далее — «Заявление на назначение пенсии».

  2. Укажите тип пенсии. К примеру, «Пенсия за выслугу лет».

  3. Заполните анкету и нажмите кнопку «Продолжить».

  4. Загрузите скан-копии документов (кнопка «Добавить файл») и нажмите кнопку «Сформировать заявление».

  5. Подпишите заявление с помощью «Дія.Підпису» и отправьте его в ПФУ («Подписать и отправить в ПФУ»).

  6. Следим за статусом заявления в разделе «Мои обращения».

Напомним, украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию , могут его «докупить». Есть простые и законные механизмы добровольных взносов, которые позволяют сформировать будущие выплаты без официального трудоустройства.

