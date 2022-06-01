Оформить загранпаспорт можно на дому: рассказываем, кто и как это может сделать

Оформить загранпаспорт можно на дому: рассказываем, кто и как это может сделать

В Украине можно заказать и получить загранпаспорт без очередей, не выходя из дома благодаря выездному оформлению. Основные вопросы и ответы как это сделать — в материале ТСН.ua

Воспользоваться такой услугой могут жители девяти населенных пунктов.

Города в которых можно получить оформить загранпаспорт на дому

Сервис доступен в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, а в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных.

Кто предоставляет такой сервис

Государственное предприятие "Документ".

Какой срок изготовления загранпаспорта

Без доставки готового документа – до 7 рабочих дней, с доставкой – до 9 рабочих дней.

Сколько стоит выездное оформление

От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле – для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.

Какие документы нужны для выездного оформления

Для выездного оформления требуются следующие документы:

паспорт или ID-карта гражданина Украины,

для детей до 14 лет – свидетельство о рождении,

при наличии: РНОКПП-«Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика» (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН),

если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.

Выездное оформление паспорта.

заполнить форму заказа услуги онлайн ,

позвонить по телефону: (044) 597-87-77 (пн-пт – с 10.00 до 18.00, сб – с 10.00 до 17.00),

ждать приезда специализированного автобуса в указанное место и в указанное время.

Нужно ли делать копии документов и фотографии для паспорта

Нет не нужно

Где можно получить загранпаспорт

В паспортном сервисе или на дополнительные средства оформить «мобильную выдачу» готового документа по указанному адресу.

Читайте также:

Если больше месяца не был дома, за коммуналку можно не платить

Теперь уволить работника стало еще проще: Верховная Рада оптимизировала трудовые отношения

Сохранится ли заработная плата, если объявлено простое или приостановлено действие трудового договора