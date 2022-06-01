Оформить загранпаспорт можно на дому: рассказываем, кто и как это может сделать

В Украине можно заказать и получить загранпаспорт без очередей, не выходя из дома благодаря выездному оформлению. Основные вопросы и ответы как это сделать — в материале ТСН.ua
Воспользоваться такой услугой могут жители девяти населенных пунктов.
Города в которых можно получить оформить загранпаспорт на дому
Сервис доступен в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, а в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных.
Кто предоставляет такой сервис
Государственное предприятие "Документ".
Какой срок изготовления загранпаспорта
Без доставки готового документа – до 7 рабочих дней, с доставкой – до 9 рабочих дней.
Сколько стоит выездное оформление
От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле – для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.
Какие документы нужны для выездного оформления
Для выездного оформления требуются следующие документы:
- паспорт или ID-карта гражданина Украины,
- для детей до 14 лет – свидетельство о рождении,
- при наличии: РНОКПП-«Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика» (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН),
- если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.
Выездное оформление паспорта.
- заполнить форму заказа услуги онлайн ,
- позвонить по телефону: (044) 597-87-77 (пн-пт – с 10.00 до 18.00, сб – с 10.00 до 17.00),
- ждать приезда специализированного автобуса в указанное место и в указанное время.
Нужно ли делать копии документов и фотографии для паспорта
Нет не нужно
Где можно получить загранпаспорт
В паспортном сервисе или на дополнительные средства оформить «мобильную выдачу» готового документа по указанному адресу.
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