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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Оформление отдельных отсрочок в "Резерв+" будет недоступно: причина

С 2 октября по 4 октября включительно начнутся плановые технические работы в системах Минсоцполитики и невозможно будет оформить отдельные отсрочки в «Резерв+».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В «Резерв+» временно будет недоступно оформление отстрочок

В «Резерв+» временно будет недоступно оформление отстрочок / © Міністерство оборони

В приложении «Резерв+» временно недоступно оформление отсрочок от мобилизации, связанных с инвалидностью. Ограничение будет действовать несколько суток.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, 2 октября в 14.30 в системах Минсоцполитики начнутся плановые технические работы. В связи с этим в “Резерва+” временно нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью — собственной, ребенка или родителей.

В ведомстве отметили, что повторный вход в приложение не будет способствовать восстановлению доступа к этим услугам во время работ. Пользователям советуют оставаться в аккаунте и не выходить из приложения для повторного входа.

Информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке сохранится, если она отображается в электронном военно-учетном документе.

«О возобновлении работы сообщим отдельно — ориентировочно 4 октября после 16:00», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что потерять право на отсрочку от мобилизации военнообязанные могут в случае изменения жизненных обстоятельств, на основании которых она была предоставлена. Оформленный статус не является бессрочным, поэтому после исчезновения соответствующих причин электронная запись о нем может просто исчезнуть из приложения «Резерв+».



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