Оформление отсрочки за границей: юрист объяснил, возможно ли это

Граждане Украины, по разным причинам оказавшиеся за пределами государства после начала полномасштабного вторжения, имеют законное право на оформление отсрочки от мобилизации дистанционно.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий.

Юрист отмечает, что электронный военно-учетный документ (е-ВОД), генерируемый в приложении «Резерв+», имеет такую же юридическую силу, как и классический бумажный носитель.

«Наличие физического носителя не обязательно для оформления отсрочки. Е-ВОД является полноценным документом для осуществления всех необходимых процедур», — подчеркнул эксперт.

Это позволяет мужчинам, имеющим основания для отсрочки (например, уход за родственником с инвалидностью или другие семейные обстоятельства), подавать заявления онлайн.

Какое главное условие для дистанционной процедуры

Несмотря на возможность удаленного обращения, есть определенные ограничения. Ключевым фактором является статус гражданина в государственных реестрах на момент пересечения границы.

По словам юриста, главное условие — чтобы человек не находился в розыске при выезде за пределы страны. Если этот критерий соблюден, все дальнейшие действия можно осуществить с помощью электронной связи и военно-учетного документа в смартфоне.

Как работает механизм отсрочки за границей

Дистанционное оформление позволяет избежать необходимости личного присутствия в ТЦК. Для успешного завершения процесса необходимо:

Иметь актуальный электронный военно-учетный документ.

Подтвердить наличие законных оснований отсрочки соответствующими документами.

Убедиться в отсутствии статуса «в розыске» через систему «Резерв+».

Такой подход существенно упрощает жизнь тысяч украинцев, которые находятся в Европе или других странах мира, но стремятся действовать исключительно в правовом поле Украины.

Напомним, в приложении для военнообязанных «Резерв+» появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.