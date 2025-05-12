Оформление паспортов для мужчин за границей упростили: что изменилось

Паспорт за границей — как получить / © ТСН.ua

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Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за границей.

Об этом свидетельствует заявление правительства.

Речь идет о мужчинах в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей.

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Как оформить паспорт за границей: что изменилось

Теперь для получения паспорта за границей мужчинам не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.

Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за границей — что изменилось

Подразделения госпредприятия «Документ» за границей самостоятельно проверяют статус военного учета в электронном реестре.

Кроме того, больше не нужно проходить медицинскую комиссию. Все проверки производятся автоматически, без дополнительных действий от заявителя.

Как уже говорилось ранее, согласно новым правилам, если находящиеся за рубежом мужчины имеют недействительные военно-учетные документы, они могут столкнуться с отказом в выдаче паспорта. Сотрудники госпредприятия «Документ» могут отказать в оформлении паспорта из-за нарушения военного учета.

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Напомним, ранее мы писали о том, что для украинцев за границей готовят сюрприз, связанный с военно-учетным документом.

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