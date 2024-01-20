Оформление субсидий станет проще: когда заработает новый порядок и для кого будет доступен

Министерство социальной политики Украины намерено ввести облегченный порядок назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие изменения вступят в силу с мая 2024 года.

Об этом сообщает портал "На пенсии".

Действующее законодательство требует, чтобы заявитель для оформления льгот лично обращался в уполномоченные органы. Однако это планируется изменить.

Поскольку не все украинцы могут лично подать заявку на оформление субсидии, было принято решение упростить данную процедуру для некоторых категорий. В частности, это коснулось ветеранов войны (людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Для этого Минсоцполитики приняло специальный экспериментальный порядок взятия на учет и назначение субсидий. Новые правила касаются, в частности, того, что вместо двух отдельных заявлений о взятии на учет в качестве льготника и предоставлении льгот можно подать одну общую. Сделать это можно не только в бумажной, но и в электронной форме дистанционно. Для этого нужно только зайти на портал "Дия".

Благодаря тому, что обмен информации между Минсоцполитики и Пенсионным фондом происходит в электронном формате, процедура оформления станет еще проще и заявителю нужно будет предоставлять меньше документов.

Напомним, украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут лишиться субсидии. Если задолженность превышает 680 гривен и не погашена за три месяца, ПФУ не назначает субсидию, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

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