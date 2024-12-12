Оформление вымышленного наследства стоило мужчине 190 тысяч гривен: как действовала схема (фото)

В Тернопольской области мошенники обманули жителя Чорткова на немалую сумму. Аферисты пообещали выплатить мужчине 750 000 евро наследства.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

К работникам территориального подразделения полиции обратился 37-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что перевел аферистам деньги. В интернете ему написала женщина, которая искала наследника своего состояния и решила завещать деньги жителю Чертковщины.

С ним связался представитель женщины, который попросил прислать документы и реквизиты банковских карт. Чтобы получить желаемые миллионы, аферист рассказал о необходимости заплатить за услуги адвокатов, заключить соглашение с банком и некоторые "формальности".

Мошенник убедил жертву в достоверности наследства, прислал спам-письма, скриншоты фейковых банковских счетов на имя мужчины. 37-летний чортковчанин перевел почти 190 000 гривен. Когда он позвонил адвокату женщины, то понял, что его обманули, телефон афериста был выключен, а счет пуст. Обманутый мужчина обратился за помощьюк сотрудникам полиции.

По даному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Мошенник убедил жертву в достоверности наследия / Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Тернопольской области

Правоохранители рассказывают, что в последнее время от такого рода мошенничества пострадали многие граждане. Не нужно доверять незнакомцам, следует проверять информацию, полученную в мессенджерах.

В случае если вы все-таки пострадали от рук неизвестных, не медлите, звоните по телефону на "102".

Напомним, жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен, став жертвой мошенников. Женщина перешла по ссылке на сайт, обещавший предоставить ей "тысячу Зеленского".

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