Оформлял инвалидность для жен военнообязанных: на Полтавщине задержали главу МСЭК (фото)

Фигуранту и его сообщнице грозит до десяти лет заключения.

В Полтавской области задержали председателя медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) из-за мошеннической схемы. Он за 9 тыс. долларов оформлял инвалидность для жен военнообязанных мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Подозрения за подделку документов медико-социальной экспертизы получили глава специализированной комиссии и его сообщница — жительница Полтавской области.

В Полтавской области задержали председателя медико-социальные экспертные комиссии Фото: Нацполиция

"Как установили оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области совместно со следователями следственного управления областной полиции, глава региональной МСЭК наладил коррупционную схему получения инвалидности. За такой "помощью" обращались женщины, мужчины или сыновья которых могли попасть под мобилизацию", — говорится в сообщении полиции. .

В Полтавской области задержали председателя медико-социальные экспертные комиссии Фото: Нацполиция

Председатель медико-социальных экспертных комиссий вносил недостоверные данные о состоянии здоровья так называемых "клиентов" в медицинскую документацию и получение вывода о наличии II группы инвалидности. Это становилось основанием для оформления женщинам постоянного постороннего ухода со стороны военнообязанных мужчин и дальнейшего избегания ими военной службы и даже выезда за границу.

В Полтавской области задержали председателя медико-социальные экспертные комиссии Фото: Нацполиция

Стоимость незаконно принятого МСЭК решения фигурант оценил в 9 тыс. долларов.

Для снятия с себя подозрения организатор сделки привлек в сообщники местную жительницу — в ее обязанности входило поиск "клиентов", непосредственный расчет с ними и передача средств участникам сделки.

Правоохранители задержали двух участников главу МСЭК и его "финансиста" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении второго транша – 1 500 долларов. Несколькими днями ранее фигурантам была передана первая часть неправомерной выгоды за принятие необходимого решения специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссией — 7 500 долларов.

"По результатам обысков изъяли предмет неправомерной выгоды, денежные средства в разной валюте на сумму около 5,5 млн грн, медицинскую документацию, копии медицинских выводов и выписок из МСЭК, автомобиль и "черновые" записи", — сообщили в полиции.

Организатору мошеннической схемы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368, а его сообщницы – по ч. 5 ст. ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решают вопрос об избрании мер.

Напомним, медицинский батальон "Госпитальеры" столкнулся с подозрением о присвоении средств бывшей работнице. Эксволонтерку подозревают в краже донатов. "Госпитальеры" попали в скандал.

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