Оформляли груз как пустые фуры: ГБР разоблачило на Львовской таможне оборудку более чем на 1 млн грн

Чиновница пропустила на территорию Украины грузовик с товаром и оформила автомобиль как пустой.

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило на Львовской таможне схему незаконного ввоза товаров широкого потребления "пустыми фурами".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

О подозрении сообщили государственному инспектору таможенного поста "Яворов" Львовской таможни, которая помогла избежать коммерсантам уплаты обязательных платежей в бюджет более чем на 1 миллион гривен.

Чиновница пропустила на территорию Украины грузовик, в котором были бытовая техника, кожаные изделия, котлы отопления, брендовая одежда и детские игрушки. Чиновница скрыла настоящее содержание груза и оформила автомобиль как пустой. Поэтому в госбюджет не поступило более 1,1 млн грн таможенных платежей.

Инспекторы сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: Государственное бюро расследований

Ранее СБУ разоблачила российских олигархов, которые хотели вывезти национализированное имущество из Украины. Также сообщалось, что ГБР на таможне разоблачило грузовик, который вез российские запчасти в Украину на продажу.

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