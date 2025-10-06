"Оформляйте ружья и учитесь стрелять": командир Федоренко о противодействии дронам РФ

ПВО / © tsn.ua

Реклама

Украинцев призывают научиться пользоваться ружьями. Это поможет в борьбе с русскими дронами.

Об этом сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Он подчеркнул, что каждый должен быть готов к защите от атак.

Реклама

«Призываю гражданский сектор не медлить и не думать, что война может пройти мимо. Вы должны быть готовы. У кого есть возможность — оформляйте ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять», — отметил он.

По убеждению Федоренко, с развитием технологий враг будет пытаться залетать дальше.

Ранее речь шла о том, почему украинские Patriot стали труднее сбивать российские «Искандеры». Дело в том, что РФ модернизирует ракеты.

«Действительно, сбивать летящие по квазибалистической траектории ракеты стало сложнее. Они совершают колебания при заходе на цель, и это влияет на точность перехвата систем Patriot. Эта ПВО работает в автоматическом режиме, так что труднее определить точку столкновения или взрыва вблизи цели», — пояснил Игнат.