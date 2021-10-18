Огненная месть: в Одесской области мужчина поджег своему знакомому грузовик и микроавтобус

Огненная месть: в Одесской области мужчина поджег своему знакомому грузовик и микроавтобус

Огонь полностью уничтожил транспортные средства.

В Одесской области мужчина отомстил своему знакомому и сжег его грузовик и микроавтобус.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, инцидент произошел в Успеновской объединенной территориальной громаде. Там 32-летний местный житель решил отомстить своему знакомому, поэтому поджег его грузовик с прицепом и микроавтобус, которые стояли возле дома.

В результате чего транспортные средства полностью уничтожены огнем.

"Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном уничтожении имущества путем поджога. В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК Украины, назначен ряд экспертиз. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет", — рассказал начальник отделения полиции №1 Александр Буюкли.

Напомним, что в Одесской области мужчина в собственном доме подорвался на гранате. Предварительно, накануне в его семье произошел конфликт.

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