Огненная ночь в России и атака дронов на украинские города: главные новости ночи 21 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 марта 2025 года:
- В Судже горит газоизмерительная станция: пожар виден даже из Курска Читать далее –>
- Запорожский район под ударом: ранены пять человек, среди них ребенок – ГСЧС Читать далее –>
- Неизвестные беспилотники пытаются атаковать аэродром в Волгоградской области РФ Читать далее –>
- Горячая ночь в РФ: на нефтебазе в Краснодарском крае произошел повторный взрыв, есть потерпевшие Читать далее –>
- Враг атаковал пригород Одессы: есть пострадавшие Читать далее –>
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