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Огненная ночь в России и атака дронов на украинские города: главные новости ночи 21 марта 2025 года

Огненная ночь в России и атака дронов на украинские города: главные новости ночи 21 марта 2025 года

Враг не останавливается в атаках на украинские города / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 марта 2025 года:

  • В Судже горит газоизмерительная станция: пожар виден даже из Курска Читать далее –>
  • Запорожский район под ударом: ранены пять человек, среди них ребенок – ГСЧС Читать далее –>
  • Неизвестные беспилотники пытаются атаковать аэродром в Волгоградской области РФ Читать далее –>
  • Горячая ночь в РФ: на нефтебазе в Краснодарском крае произошел повторный взрыв, есть потерпевшие Читать далее –>
  • Враг атаковал пригород Одессы: есть пострадавшие Читать далее –>

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