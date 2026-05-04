Огненный ад на Закарпатье: на курорте в горах дотла сгорел отель (фото)

Сгоревший отель на горнолыжном курорте на горе Красия

Реклама

На закарпатском курорте в селе Вышка в ночь на 4 мая вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил деревянный отель. Спасатели боролись с огнем на горе Красия более десяти часов, пытаясь спасти соседние здания.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре поступило 3 мая в 22:15: огонь охватил деревянное здание отеля на территории горнолыжного курорта в селе Вышка Ужгородского района. Из-за большого количества деревянных конструкций пламя быстро распространялось, фактически превратив сооружение в сплошной очаг горения.

Реклама

К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и восемь единиц техники. Работы осложнялись значительной пожарной нагрузкой, поэтому тушение продолжалось всю ночь. В 05:30 пожар удалось локализовать на площади 1175 кв. м, а в 09:05 — полностью ликвидировать.

В результате огонь уничтожил отель площадью 1050 кв. м, а также соседнее здание на 125 кв. м. В то же время спасателям удалось защитить расположенный рядом трехэтажный деревянный дом — пламя к нему не перекинулось.

Пожар уничтожил отель на горе Красия (7 фото)

Напомним, в конце апреля в селе Изки на Закарпатье вспыхнул масштабный пожар в деревянном отеле, охвативший 1000 кв. м. Из-за сильного ветра и отсутствия водоснабжения ликвидация огня осложнялась. Спасатели ГСЧС продолжали тушение и выясняли причины происшествия.

Новости партнеров