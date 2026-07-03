Огненный смерч в Чернобыльской зоне: ГСЧС показала жуткие кадры борьбы со стихией (видео)

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В Чернобыльской зоне отчуждения идет борьба с масштабным пожаром. Из-за сильного ветра и высокой температуры там образовался огненный смерч, который существенно усложняет работу спасателей.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Спасатели сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели работают в сложнейших условиях. Сильный ветер, пыль и пламя образовали огненный смерч — редкое и опасное явление, возникающее при масштабных пожарах.

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По словам спасателей, пожар остается непредсказуемым. Из-за порывов ветра огонь ежесекундно меняет направление, что значительно усложняет его локализацию.

Несмотря на сложную ситуацию, чрезвычайники продолжают работать непрерывно, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени по территории зоны отчуждения.

В ГСЧС отмечают, что борьба со стихией продолжается изо дня в день. Основная задача подразделений — локализовать пожар и не допустить его распространения на новые участки.

Вогняний смерч

Напомним, в Киеве и Вышгороде зафиксировано существенное ухудшение состояния воздуха, на которое из-за запаха гари активно жалуются местные жители. По данным ресурса Iqair, столица оказалась на 68 месте в мировом рейтинге с индексом загрязнения 54 при норме 50, что сейчас классифицируется как «средний» уровень.

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Эколог Александр Соколенко и ГСЧС объясняют ситуацию несколькими факторами: последствиями пожаров после российских обстрелов, возгораниями в экосистемах, в частности локальным пожаром в Чернобыльской зоне, и фотохимическим смогом.

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