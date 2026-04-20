Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
827
Время на прочтение
3 мин

Дома в огне и раненые жители: все о ночной атаке дронов на 4 области Украины (фото)

Ночная дроновая атака охватила центр, восток и юг Украины, оставив после себя раненых гражданских и разрушенную инфраструктуру.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Киевской области из-за российской атаки в ночь на 20 апреля

В ночь на 20 апреля российская армия выпустила по Украине 142 беспилотника различных типов, вызвав пожары и разрушения в жилых секторах нескольких областей. Из-за атаки повреждены также предприятия, инфраструктура и автомобили. К сожалению, есть пострадавшие.

Все о ночной российской атаке по Украине и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

Атака на Киевскую область

В ночь на 20 апреля российские войска совершили атаку на Киевскую область с применением ударных беспилотников. В Броварском районе под удар попал жилой сектор — в результате попадания загорелся один из домов.

Пострадал мужчина 1974 года рождения, его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Утром глава Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что в Броварском районе повреждены два частных дома, четыре транспортных средства. Также выбиты окна в квартире многоквартирного дома и в помещении бассейна.

На местах событий работают все оперативные службы.

Атака на Харьков и область

В Харькове враг ночью дважды атаковал Славянский район. Сначала было зафиксировано два попадания беспилотников, а затем оккупанты нанесли еще один удар. Сейчас известно как минимум о двух пострадавших. Все обстоятельства уточняются, на месте работают экстренные службы.

В Харьковской области захватчики ударили дроном по трехквартирному жилому дому в Великом Бурлуке. В результате атаки возник масштабный пожар площадью около 200 кв. м. К сожалению, травмы получили трое жителей. Медики ГСЧС оказали им необходимую помощь.

Спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях, рискуя из-за возможных повторных ударов, чтобы быстро ликвидировать пожар и не допустить его распространения на соседние здания.

Последствия атаки на Харьковщину 20 апреля

Атака на Николаев

В Николаеве в результате атаки дрона повреждены многоэтажный дом, несколько частных домов, автомобили, а также объекты инфраструктуры — линии электропередач и трамвайные пути. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Атака на Кривой Рог

Под утро российские войска атаковали дронами типа «Шахед» объект инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Продолжается аварийно-спасательная операция, зафиксировано повреждение многоэтажных домов, проводятся обследования.

Травмирован 39-летний мужчина — его состояние легкое, лечится амбулаторно.

Кроме того, под обстрелами оказался Никопольский район: пострадали Никополь, Покровская, Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады. Пять человек получили травмы. Повреждены предприятия, инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

Атака на Украину — отчет Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 апреля враг применил 142 ударных беспилотника различных типов, в том числе «Шахед» (в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас» и другие. Около 100 из них — «Шахеды».

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 113 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных беспилотников в 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в еще шести местах.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия планирует усилить воздушный террор, нанося до семи массированных ударов в месяц. По данным разведки, каждая такая атака может сочетать не менее 400 беспилотников и 20 ракет.

