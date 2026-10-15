Огненный удар по энергетике: РФ атаковала газовый объект в одной из областей

Атака российскими дронами / Иллюстративное фото / © ТСН

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В ночь на 15 октября в Полтавской области россияне ударили дроном по газодобывающей инфраструктуре «Группы Нафтогаз». Работу объекта пришлось приостановить.

Об этом сообщили в «Нафтогазе».

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В результате удара вражеского беспилотника по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области было повреждено технологическое оборудование. На объекте вспыхнул пожар, из-за чего его работу временно приостановили.

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«Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений», — отметил и.о. председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

Напомним, что 22 сентября российские войска атаковали баллистическими ракетами объект «Нафтогаза» на Полтавщине, полностью его уничтожив. По меньшей мере, пять ракет попали по технологическим объектам, которые уже длительное время не работали. Этот удар нанес критические разрушения, что фактически делает невозможным восстановление и функционирование объекта.

К слову, ранее военный обозреватель Богдан Мирошников предупреждал, что перед началом отопительного сезона в Украине могут появиться прогнозы о дефиците газа и графиках его подачи, однако оснований для коллапса нет. Мирошников отмечал, что, несмотря на систематические российские атаки в течение 4,5 лет, проблемы с газоснабжением оставались локальными и временными. Газовая система более децентрализована, чем электрическая, а ее повреждения восстанавливаются относительно быстро.

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