Огнестрельное ранение на охоте: в Черниговской области охотник подстрелил мужчину

Огнестрельное ранение на охоте: в Черниговской области охотник подстрелил мужчину

Раненого доставили в больницу.

В Черниговской области охотник на охоте попал в местного жителя из карабина.

Об этом рассказали 23 октября в ТСН.19:30.

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Происшествие произошло поздно вечером. По данным полиции, мужчина приехал на охоту из Киевской области. Он выстрелил из охотничьего оружия и попал в живот другому мужчине, который находился неподалеку.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший — это здешний фермер. Мужчину госпитализировали. Его ранения расследуют как содеянное телесное поврежденияе по неосторожности.

Новости Украины: в Черниговской области во время охоты ранили местного жителя

Как сообщалось, в Донецкой области во время охоты в запрещенной местности 63-летний охотник получил с мертельне огнестрельное ранение. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства неосторожного убийства.

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