Огнестрельное ранение на охоте: в Черниговской области охотник подстрелил мужчину

Раненого доставили в больницу.
В Черниговской области охотник на охоте попал в местного жителя из карабина.
Об этом рассказали 23 октября в ТСН.19:30.
Происшествие произошло поздно вечером. По данным полиции, мужчина приехал на охоту из Киевской области. Он выстрелил из охотничьего оружия и попал в живот другому мужчине, который находился неподалеку.
Местные СМИ сообщают, что пострадавший — это здешний фермер. Мужчину госпитализировали. Его ранения расследуют как содеянное телесное поврежденияе по неосторожности.
Как сообщалось, в Донецкой области во время охоты в запрещенной местности 63-летний охотник получил с мертельне огнестрельное ранение. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства неосторожного убийства.
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