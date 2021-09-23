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ОГО — два по цене одного! В NOVUS стартовала акция 1+1 Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
825
ОГО — два по цене одного! В NOVUS стартовала акция 1+1

Получать подарки в День Рождения? Нет, не слышали.

В NOVUS на День Рождения подарки принято дарить любимым клиентам, чтобы те разделили праздник с сетью.
Накануне двенадцатилетия компании, в супермаркетах начали действовать супер скидки на популярные товары. Но и после Дня Рождения подарки не заканчиваются, ведь акция продлится целых шесть недель в период с 21.09 до 1.11.

Как работает 1+1?

Берете друзей или родственников, которым интересны те же товары, что и нравятся вам. Покупаете 2 одинаковых товара, платите только за 1 (второй товар будет стоить 10 копеек). На фуд-шопинг можно идти и самостоятельно, ведь двойная порция любимых вкусностей дома не помешает. Акция распространяется на товары, отмеченные ценником "1+1".

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Какие товары можно приобрести по акции?

Перечень акционных товаров большой — их более 350, поэтому каждый найдет продукцию на свой вкус из импортных или отечественных продуктов: молочные изделия, бакалея, бытовая химия, колбасные изделия, рыба, полуфабрикаты, кондитерские изделия, детские игрушки, сыры, деликатесы.

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Каждые две недели акционные позиции будут меняться, поэтому, ловите ваши фавориты!

Интересные продукты из акции (период 21.09 — 4.10):

Икра лососевая форели Norven, креветка варено-мороженая 90-120 Veladis, сыр Бри 60% ТМ Coeur de Lion, кофе молотый Premium ТМ Ambassador, сыр Дана Блу с плесенью Arla, итальянские вяленые томаты Santolino, оливковое масло Luglio, трюфели Chocolate Inspiration, средства для стирки Frosch, печенье Oreo какао и крем ваниль, ризотто с пармезаном Curtirisso.

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"1+1 — это двойная порция любимых товаров дома. Празднуйте вместе с нами" — добавляют в Новус.

Дата публикации
Просмотры
825
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