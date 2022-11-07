"Огонь фактически идет с конвейера": Жданов о том, как Россия решает проблемы с боеприпасами

У РФ есть проблемы с количеством боеприпасов. Часть из них устарела, а часть попадает на фронт сразу с конвейера.

Об этом в интервью рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"У российской армии большие проблемы. Мы все время киваем на западных аналитиков и говорим, что они сказали, что российская армия – вторая в мире, и весь мир поверил. Дело в том, что никто не учел войны, которые провела РФ за эти 30 лет, начиная с двух чеченских войн. При чем во второй чеченской войне расход боеприпасов был просто неограничен. Затем последовала война в Грузии и в Сирии, были боевые столкновения в Ливии и вот война в Украине", — говорит Жданов.

По словам эсперта, в первые месяцы войны ВС РФ соблюдали тактику выжженной земли, когда за короткие промежутки времени использовали бешеное количество боеприпасов. Сейчас ситуация несколько изменилась.

"По данным Главного управления на складах лежат миллионы тонн боеприпасов, но никто не говорит о том, что они старые. Это – орудие Второй мировой войны и послевоенного периода. А современные боеприпасы на сегодняшний день уже в ограниченном количестве. Во время проведения контрнаступательных действий мы захватываем склады боеприпасов и видим, что снаряды калибра 122 мм датированы 2022 годом выпуска. Огонь фактически идет с конвейера", — говорит Жданов.

Он добавляет, что гаубицы Д-1 1943 года, которые начали использовать РФ в Украине, находятся в страшном состоянии, но редко дают осечку.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, смогут ли российские войска использовать Днепр в зимнее время для поставки оружия и опрокидывания войска.

Ранее Россия договорилась о поставках боеприпасов из КНДР. По мнению военных экспертов, северокорейских поставок боеприпасов не хватит россиянам, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

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