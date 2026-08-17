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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Огонь и жертвы: РФ атаковала порт Одесчины, под ударом оказалось гражданское судно — жуткие последствия

В результате удара по порту в Одесской области пострадало гражданское судно под флагом иностранной страны, тяжело ранено.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Порт в Одесской области

Порт в Одесской области / © Associated Press

В ночь на 17 августа Россия атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в результате обстрела возникли пожары. По утрам спасатели полностью их ликвидировали.

«Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. К сожалению, пострадали 4 человека, трое из которых госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.

Атака РФ по Украине — что известно

Напомним, накануне Россия атаковала Киев, повредив два украинских издательства «Наш Формат» и «Лаборатория» в Киеве, которые находятся возле станции метро «Почайна».

Также во время этого обстрела Россия уничтожила один из самых известных символов культурной и интеллектуальной жизни столицы — легендарный книжный рынок на Почайной в Киеве.

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