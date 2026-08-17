Порт в Одесской области / © Associated Press

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В ночь на 17 августа Россия атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, в результате обстрела возникли пожары. По утрам спасатели полностью их ликвидировали.

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«Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. К сожалению, пострадали 4 человека, трое из которых госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.

Атака РФ по Украине — что известно

Напомним, накануне Россия атаковала Киев, повредив два украинских издательства «Наш Формат» и «Лаборатория» в Киеве, которые находятся возле станции метро «Почайна».

Также во время этого обстрела Россия уничтожила один из самых известных символов культурной и интеллектуальной жизни столицы — легендарный книжный рынок на Почайной в Киеве.

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