Пылало более 5 часов: в Харькове дотла выгорел дом, пострадали люди (фото)

В результате пожара обгорел 58-летний мужчина, которого госпитализировали, его жена получила несколько более легкие ожоги конечностей.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Огонь вспыхнул вечером 19 сентября. Спасателям позвонили по телефону в 20:49. К моменту прибытия первых спасательных подразделений огонь успел распространиться на крышу дома, его второй этаж, а также охватил пристройки к нему.

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В пожаре пострадал мужчина 1964 г.р. и женщина 1959 г.р. Потерпевший получил ожоги верхних конечностей. Его госпитализировали в ожоговый центр. Женщина, получившая несколько более легкие ожоги конечностей, от госпитализации отказалась.

Общая площадь горения составляла около 250 кв. Пожар был ликвидирован только ночью в 03:09. Причина его возникновения выясняется.

На месте происшествия работали 8 оперативных подразделений ГСЧС.

Напомним, в конце августа на разрушенной оккупантами Кременчугской ТЭЦ произошел пожар.

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