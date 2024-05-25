Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров: ГСЧС показала кадры с места удара по "Эпицентру" в Харькове

Сотрудники ГСЧС борются с последствиями обстрелов строительного гипермаркета в Харькове. Пострадали не менее 24 человек, еще 2 – погибли.

Об этом сообщает ГСЧС.

По полученной информации, в здании находились более 200 человек. Отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов. Работаем. Спасаем", — говорится в сообщении.

Напомним, армия РФ цинично ударила по "Эпицентру" в Харькове.

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