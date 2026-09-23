Черное море / © Associated Press

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Ночью 23 сентября Россия нанесла удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. После атаки вспыхнул пожар, погиб капитан судна.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Экипаж эвакуировали украинские Военно-морские силы, после чего возгорание было ликвидировано. В результате удара погиб капитан судна. По данным украинской стороны, он являлся гражданином Украины.

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«Это очередной террористический акт РФ против гражданского судоходства. В этот раз российская атака унесла жизни украинского моряка», — говорится в сообщении.

В АМПУ Украины выразили соболезнования родным и близким погибшего капитана и подчеркнули, что международное сообщество должно должным образом «оценивать атаки РФ на гражданское судоходство и людей, обеспечивающих работу морских путей».

Атаки в Черном море — последние новости

Напомним, Турция пытается деэскалировать ситуацию в Черном море, чтобы снизить угрозы для судоходства и экспорта продовольствия. Она передала Украине и России предложения и ожидает ответ обеих сторон.

Также президент Франции Эммануэль Макрон предложил два моратория между Россией и Украиной: прекратить удары по энергетике и атаки в Черном море. Соответствующее заявление он сделал при выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

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