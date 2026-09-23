- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 620
- Время на прочтение
- 1 мин
Огонь охватил судно: РФ атаковала гражданский корабль в Черном море, есть гиблый — жуткие последствия
По данным украинской стороны, погибший моряк в Черном море был гражданином Украины.
Ночью 23 сентября Россия нанесла удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. После атаки вспыхнул пожар, погиб капитан судна.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Экипаж эвакуировали украинские Военно-морские силы, после чего возгорание было ликвидировано. В результате удара погиб капитан судна. По данным украинской стороны, он являлся гражданином Украины.
«Это очередной террористический акт РФ против гражданского судоходства. В этот раз российская атака унесла жизни украинского моряка», — говорится в сообщении.
В АМПУ Украины выразили соболезнования родным и близким погибшего капитана и подчеркнули, что международное сообщество должно должным образом «оценивать атаки РФ на гражданское судоходство и людей, обеспечивающих работу морских путей».
Атаки в Черном море — последние новости
Напомним, Турция пытается деэскалировать ситуацию в Черном море, чтобы снизить угрозы для судоходства и экспорта продовольствия. Она передала Украине и России предложения и ожидает ответ обеих сторон.
Также президент Франции Эммануэль Макрон предложил два моратория между Россией и Украиной: прекратить удары по энергетике и атаки в Черном море. Соответствующее заявление он сделал при выступлении на Генеральной ассамблее ООН.