ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
620
Время на прочтение
1 мин

Огонь охватил судно: РФ атаковала гражданский корабль в Черном море, есть гиблый — жуткие последствия

По данным украинской стороны, погибший моряк в Черном море был гражданином Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Черное море

Черное море / © Associated Press

Ночью 23 сентября Россия нанесла удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. После атаки вспыхнул пожар, погиб капитан судна.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Экипаж эвакуировали украинские Военно-морские силы, после чего возгорание было ликвидировано. В результате удара погиб капитан судна. По данным украинской стороны, он являлся гражданином Украины.

«Это очередной террористический акт РФ против гражданского судоходства. В этот раз российская атака унесла жизни украинского моряка», — говорится в сообщении.

В АМПУ Украины выразили соболезнования родным и близким погибшего капитана и подчеркнули, что международное сообщество должно должным образом «оценивать атаки РФ на гражданское судоходство и людей, обеспечивающих работу морских путей».

Атаки в Черном море — последние новости

Напомним, Турция пытается деэскалировать ситуацию в Черном море, чтобы снизить угрозы для судоходства и экспорта продовольствия. Она передала Украине и России предложения и ожидает ответ обеих сторон.

Также президент Франции Эммануэль Макрон предложил два моратория между Россией и Украиной: прекратить удары по энергетике и атаки в Черном море. Соответствующее заявление он сделал при выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie