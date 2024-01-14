Огонь охватил три метра и лишил жизни: в Винницкой области во время пожара погибла 82-летняя женщина

Спасители ГСЧС призвали придерживаться элементарных правил пожарной безопасности в быту.
Днем 14 января около 15:00 занялся дом в селе Гущинцы Ивановской общины Хмельницкого района Винницкой области. В пожаре погибла пожилая жительница.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.
В результате возгорания погибла 82-летняя женщина. Хотя площадь пожара составила всего три квадратных метра, но этого стало достаточно, чтобы огонь лишил жизни человека.
Поэтому спасатели Винницкой области в очередной раз предостерегают граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту.
Тем временем стало известно, кто поджег ТРЦ "Космополит" в Киеве. В ходе расследования возгорания парка развлечений торгово-развлекательного комплекса в Соломенском районе столицы полиция обнаружила, что пожар возник вследствие умышленного поджога маленького посетителя парка развлечений, а именно семилетнего мальчика.
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