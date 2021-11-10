Огонь тушили два с половиной часа: на Днепропетровщине сгорел торгово-развлекательный комплекс

Что именно стало причиной пожара, устанавливают полицейские.
В Каменском Днепропетровской области утром 10 ноября произошел масштабный пожар. В результате чего за два с половиной часа сгорел торгово-развлекательный центр.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, произошедшее случилось на бульваре Строителей в Днепровском районе города. Там разгорелся огонь в здании торгово-развлекательного комплекса, под крышей которого находятся кафе, ломбард и три магазина непродовольственных товаров.
Огонь в считанные минуты охватил крышу здания на площади 700 квадратных метров.
“Огнем повреждена крыша здания, мебель, хозяйственные товары, отделка помещений. Пожар локализован в 08:49 и полностью ликвидирован в 10:21. На момент тушения пожара пострадавших и погибших нет”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Читайте также:
- В Житомирской области мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: педофила приговорили к 11 годам тюрьмы.
- В Закарпатье нашли мертвым 16-летнего парня.
- В Черкассах в детском саду воспитатели издевались над детьми с недостатками здоровья.