Огонь тушили два с половиной часа: на Днепропетровщине сгорел торгово-развлекательный комплекс

Огонь тушили два с половиной часа: на Днепропетровщине сгорел торгово-развлекательный комплекс

Что именно стало причиной пожара, устанавливают полицейские.

В Каменском Днепропетровской области утром 10 ноября произошел масштабный пожар. В результате чего за два с половиной часа сгорел торгово-развлекательный центр.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, произошедшее случилось на бульваре Строителей в Днепровском районе города. Там разгорелся огонь в здании торгово-развлекательного комплекса, под крышей которого находятся кафе, ломбард и три магазина непродовольственных товаров.

Огонь в считанные минуты охватил крышу здания на площади 700 квадратных метров.

“Огнем повреждена крыша здания, мебель, хозяйственные товары, отделка помещений. Пожар локализован в 08:49 и полностью ликвидирован в 10:21. На момент тушения пожара пострадавших и погибших нет”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

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