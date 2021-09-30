Огонь тушили три часа: в Одесской области во время пожара погиб человек

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.
В селе Главани Болградского района спасатели три часа тушили пожар. На пепелище обнаружили тело.
Об этом сообщают в ГСЧС в Одесской области.
По информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в службу 29 сентября в 23:26. Пожар произошел в помещении бывшей овчарни.
После ликвидации в 2:41 на пепелище нашли тело человека. Вероятная причина возгорания пока устанавливается.
Напомним, в Первомайске во время пожара в доме погиб человек. Пожар повлекла неосторожность владельца во время курения.