Огонь тушили три часа: в Одесской области во время пожара погиб человек

Огонь тушили три часа: в Одесской области во время пожара погиб человек

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.

В селе Главани Болградского района спасатели три часа тушили пожар. На пепелище обнаружили тело.

Об этом сообщают в ГСЧС в Одесской области.

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По информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в службу 29 сентября в 23:26. Пожар произошел в помещении бывшей овчарни.

После ликвидации в 2:41 на пепелище нашли тело человека. Вероятная причина возгорания пока устанавливается.

Напомним, в Первомайске во время пожара в доме погиб человек. Пожар повлекла неосторожность владельца во время курения.

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