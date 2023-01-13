Огонь уничтожил все: в Житомирской области в доме сгорели двое мужчин (фото)

В селе Столпинка Коростенского района во время пожара в частном доме погибли двое мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"В Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огонь успел полностью охватить дом. Из слов соседей стало известно, что внутри находится владелец дома, которого накануне видели с товарищем. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в комнате на полу погибшего 52-летнего хозяина и тело мужчины, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС в Житомирской области

Огнем уничтожена крыша, перекрытие дома и имущество. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, в Никополе во время пожара погибла 3-летняя девочка. Еще двое детей отравились дымом.

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