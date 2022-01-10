Огонь в моторном отсеке: в Днепропетровской области на ходу загорелся рейсовый автобус

Огонь в моторном отсеке: в Днепропетровской области на ходу загорелся рейсовый автобус

В момент случившегося в салоне находился только водитель.

В Каменском Днепропетровской области 10 января на ходу загорелся пассажирский автобус.

Об этом сообщили в пресс-службе Каменского районного управления ГСЧС области.

Происшествие случилось около 7:30 рядом с кольцевой остановкой трамвая. Там на ходу загорелся автобус Mercedes-Benz, курсирующий по маршруту 22-б. Огонь появился в моторном отсеке. В момент случившегося в салоне находился только водитель.

"По прибытию установили, что во время движения загорелась проводка в моторном отсеке автобуса. Пострадавших не было. Причины устанавливают следователи полиции", — рассказали в пресс-службе управления ГСЧС области.

Напомним, что в Николаеве в девятиэтажном доме на улице Металлургов произошел пожар. На месте спасатели обнаружили тело мужчины.

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