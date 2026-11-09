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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Огонь в нескольких домах: Россия атаковала жилую застройку обласного центра

Огонь охватил несколько частных домов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожарные

Пожарные / © unsplash.com

В результате очередной российской атаки на Хмельницкий и область повреждены частные жилые дома, в нескольких домах возникли пожары.

О последствиях ночных обстрелов 9 ноября сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

По словам начальника ОВА Сергея Тюрина, российский беспилотник атаковал областной центр, в результате чего пострадала жилая застройка. Огонь охватил несколько частных домов.

В настоящее время на местах событий работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие профильные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

«На месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки», — сообщил Сергей Тюрин.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет. В то же время, информация о масштабах разрушений и других последствиях российского удара продолжает уточняться.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома, один человек получил травмы.

Мы ранее информировали, что в Хмельницком после взрывов зафиксировали повреждения жилых домов, а местные жители сообщали о столбе дыма над городом.

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