Огонь в нескольких домах: Россия атаковала жилую застройку обласного центра

Пожарные / © unsplash.com

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В результате очередной российской атаки на Хмельницкий и область повреждены частные жилые дома, в нескольких домах возникли пожары.

О последствиях ночных обстрелов 9 ноября сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

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По словам начальника ОВА Сергея Тюрина, российский беспилотник атаковал областной центр, в результате чего пострадала жилая застройка. Огонь охватил несколько частных домов.

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В настоящее время на местах событий работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие профильные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

«На месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки», — сообщил Сергей Тюрин.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет. В то же время, информация о масштабах разрушений и других последствиях российского удара продолжает уточняться.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома, один человек получил травмы.

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Мы ранее информировали, что в Хмельницком после взрывов зафиксировали повреждения жилых домов, а местные жители сообщали о столбе дыма над городом.

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