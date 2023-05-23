Огород на подоконнике: как вырастить редис в домашних условиях

Редис можно выращивать на балконе или подоконнике, но нужно создать для растения оптимальные условия.

Не все сорта редиса подходят для подоконника.

В магазинах можно встретить большое количество родных сортов редиса, но для выращивания на подоконнике подходят далеко не все. Покупать лучше максимально скороспелые, обладающие устойчивостью к недостаточному освещению и засухе. Некоторые специалисты советуют выбирать для квартиры сорта, выращиваемые в теплицах.

Как вырастить редис дома на подоконнике: пошаговая инструкция

Чтобы редис хорошо взошел, быстро начал расти и при этом не вытягивался, а все свои силы отдавали на формирование плода, нужно соблюдать определенные правила. Прежде всего, подумайте о соответствующей емкости, почве, правилах высева и ухода.

Какую емкость подобрать

Чтобы выращивать редис дома, понадобится контейнер (на балкон) или цветочный горшок (подоконник) глубиной не менее 15 см с дренажными отверстиями на днище, чтобы получалась лишняя влага.

Еще удобнее высевать редис в специальные пластиковые кассеты. Если выбираете этот вариант, важно постоянно следить, чтобы почва не высыхала.

Почва для редиса на подоконнике

Для выращивания редиса подходит рыхлая, питательная (плодородная) почва нейтральной реакции. Кислую ни в коем случае нельзя брать, потому что растение просто не прорастет.

Приготовить субстрат для выращивания редиса дома можно и самостоятельно. Для этого нужно взять 1 часть компоста, 4-5 частей торфа, 1 часть речного песка, 1 часть перлита. В таком случае почву следует дополнительно обеззаразить перед посевом.

Как подготовить семена для посева

Некоторые огородники считают, что семена редиса прекрасно сходят даже без подготовки, но лучше все же провести проращивание. В таком случае вы будете уверены, что рассада сойдет.

Замачивают семена редиса так: в емкость кладется ватный диск, смоченный в воде, высыпаются семена и накрываются еще одним влажным ватным диском. Емкость закрывается крышкой или блюдцем и остается на 1-2 дня. Не забывайте время от времени проверять семена – ватные диски должны быть всегда влажными.

Как вырастить редис дома на подоконнике или балконе? / Фото: pixabay.com

Посев редиса

Вот пошаговая инструкция:

Наполнить контейнер или горшок на 3/4, а затем уплотнить. Полить грунт водой. Разложить семена на расстоянии 3-5 см друг от друга (если используете кассеты, то по 1 семени в каждое). Присыпать грунтом на 0,5-0,7 см. Аккуратно увлажнить с помощью опрыскивателя. Накрыть пленкой для создания тепличных условий. Поставить емкость с семенами в относительно теплое место (температура должна быть 18-22 градусов).

Уход за редисом на подоконнике: оптимальные условия

Если вы все сделали правильно, первые всходы редиса появится через 3-5 дней (с проращиванием 2-3 дня). После этого снять пленку и переставить емкость в светлое и прохладное место.

Периодически поливайте свой огород на подоконнике, когда почва начинает подсыхать.

Световой день, который будет оптимальным для выращивания редиса дома, составляет 10 часов, а еще лучше 14 часов в сутки. Поэтому растение придется подсвечивать, чтобы получить большие плоды. Для этого используют фитолампы (мощность не ниже 40w). Это нужно, чтобы редиска не вытягивалась из-за нехватки света.

Важно поддерживать и оптимальную температуру – +10-15 (не выше +22) днем и +8-10 градусов ночью. Высоких температур редис не любит.

Полив редиса на подоконнике или балконе

Влагу это растение любит, поэтому поливать придется регулярно, но умеренно. Почва не должна пересыхать или закисать. Для поливки лучше выбирать воду комнатной температуры отстоянную или пропущенную через фильтр.

Даже небольшая подсушка может стать причиной того, что плоды начнут горчить. В период образования корнеплода частоту поливки следует увеличить. А за несколько дней до созревания плодов лучше прекратить.

Когда можно собирать урожай редиса на подоконнике

Когда собирать урожай редиса на подоконнике? / Фото: pixabay.com

Собирают урожай по мере созревания корнеплодов. Если в открытом грунте это наступает через 16-18 дней (у ультраранних сортов), то на подоконнике или балконе потребуется немного больше времени.

Главное вовремя выдернуть редис из земли, потому что если плод передержать, то его оболочка станет слишком плотной и горькой.

Читайте также: