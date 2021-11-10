ОГП и Нацпол помогли в задержании киберпреступника и аресте украденных средств свыше $6 млн, — Минюст США

ОГП и Нацпол помогли в задержании киберпреступника и аресте украденных средств свыше $6 млн, — Минюст США

Гражданин входит в известную хакерскую группировку "REvil".

Сотрудники Офиса Генпрокурора и Национальной полиции Украины приняли участие в совместной международной операции по выявлению и задержанию киберпреступников, в частности украинца Ярослава Васинского, связанного с атаками программ-требователей на территории США и миллионными убытками.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

"8 октября Васинский взят под стражу в Польше, где он остается в связи с его запросом об экстрадиции в США. Параллельно с арестом подозреваемого на территории Украины проводились следственные действия, в том числе и обыски, которые были бы невозможны без быстрой реакции работников Национальной полиции Украины и Офиса Генерального прокурора", – говорится в сообщении.

По информации Минюста, Я.Васинский и его сообщники совершали систематические атаки с использованием программы-вымогателя "Sodinokibi" на компьютеры компаний в США с последующим требованием значительных денежных средств для разблокирования доступа к ним.

Данный гражданин входит в известную хакерскую группировку "REvil", которая с большой вероятностью и разработала указанную вредоносную программу-вымогателя, также причастную к атаке в июле 2021 года на компанию "Kaseya".

"Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Украины и международных партнеров удалось арестовать средства на сумму 6,1 миллиона долларов США, которые прослеживаются из-за вероятных платежей выкупа и будут возмещены пострадавшим компаниям", — отмечает Минюст США.

Согласно законодательству США, в случае признания гражданина Я.Васинского виновным по всем обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы.

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