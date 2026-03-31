Ограбил после секса: в Одессе любовник с сайта знакомств оказался вором

В Одессе апелляционный суд к 7 годам лишения свободы приговорил мужчину за ограбление женщины.

Суд первой инстанции назначил злоумышленнику всего два года тюрьмы, признав его «искреннее раскаяние». Однако прокуроры доказали: во время войны поблажек быть не может, а «раскаяние» грабителя было лишь игрой на публику.

Об этом говорится в приговоре Одесского апелляционного суда.

Свидание закончилось ограблением

История началась в сентябре 2023 года. Одесситка разместила анкету на сайте интим-услуг, на которую откликнулся 36-летний мужчина. Он пришел к ней домой, между ними произошел половой акт. Однако сразу после интима «кавалер» изменил тактику: он схватил женщину за шею и начал требовать деньги и ценные вещи.

Напуганная женщина отдала свой Samsung A32 стоимостью более 10 тысяч гривен и даже назвала код разблокировки, чтобы нападающий быстрее ушел. Мужчина забрал телефон и убежал.

Почему первый приговор был «мягким»?

В феврале 2025 года Малиновский райсуд Одессы вынес неожиданно мягкий приговор — 2 года лишения свободы. Судья применил статью 69 УК (наказание ниже низшего предела), аргументируя это тем, что:

Обвиняемый якобы «искренне раскаивался». Преступление хоть и совершено во время войны, но условия военного положения (отключение света или сирены) грабитель непосредственно не использовал.

Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. Одесский апелляционный суд 26 марта 2026 года полностью разбил аргументы первой инстанции.

Главные выводы апелляции:

Фиктивное раскаяние: Суд отметил, что обвиняемый систематически игнорировал заседания, скрывался от правосудия и находился в розыске. Это отнюдь не свидетельствует о желании исправиться.

Военное положение — это не опция: Судьи отметили, что с марта 2022 года любой грабеж (ст. 186 ч. 4) автоматически считается более тяжким преступлением из-за военного положения. Неважно, помогали ли преступнику условия войны (темнота, отсутствие полиции) — сам факт совершения нападения в этот период предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.

Окончательный вердикт

Апелляционный суд отменил предыдущее решение и вынес новый приговор. Грабитель признан виновным и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Мужчину взяли под стражу, а время, проведенное им в СИЗО с момента задержания в декабре 2024 года, будет засчитано в общий срок.