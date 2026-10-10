Ограбила ребенка по дороге из школы: в Киеве задержали 43-летнюю женщину

Полиция

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В Киеве женщина ограбила ребенка, который шел домой из школы. Злоумышленницы сообщили о подозрении.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

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В полицию обратилась мать ребенка и сообщила, что ее дочь шла из школы домой, а по дороге ей на встречу шла прохожая, которая неожиданно выхватила телефон и скрылась. Правоохранители установили, что после совершенного фигурантка положила похищенный телефон в пакет и закопала его в землю недалеко от своего места жительства.

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Полицейские задержали 43-летнюю киевлянку, а телефон изъяли. Теперь за совершенное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепровском районе столицы правоохранители при поддержке спецназовцев задержали 45-летнего мужчину, отобравшего кошелек у прохожего.

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