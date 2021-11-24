Ограбление века: в Днепре мужчины украли 17 пачек памперсов и пытались скрыться на такси

Ограбление века: в Днепре мужчины украли 17 пачек памперсов и пытались скрыться на такси

Зачем местным жителям понадобились памперсы, они объяснить не смогли.

В Днепре двое мужчин украли 17 пачек подгузников и пытались залезть с ними в такси. Однако сделать этого им не удалось – водитель вызвал полицию.

Об этом пишет "Информатор".

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Как выяснилось, инцидент произошел на проспекте Героев. Там двое мужчин решили воспользоваться услугами такси, поэтому вызвали на своей адрес автомобиль. Когда водитель приехал на место, он увидел двух мужчин в грязной одежде. Из подъезда те вынесли 17 упаковок памперсов — их они пытались погрузить в автомобиль.

Внешний вид и поведение клиентов насторожило шофера, поэтому он вызвал стражей порядка.

Уже во время общения с патрульными граждане путались в показаниях и нервничали. В какой-то момент они признались в краже. При этом объяснить свой поступок так и не смогли. Впоследствии их доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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