Ограбление века: в Днепре мужчины украли 17 пачек памперсов и пытались скрыться на такси

Зачем местным жителям понадобились памперсы, они объяснить не смогли.
В Днепре двое мужчин украли 17 пачек подгузников и пытались залезть с ними в такси. Однако сделать этого им не удалось – водитель вызвал полицию.
Об этом пишет "Информатор".
Как выяснилось, инцидент произошел на проспекте Героев. Там двое мужчин решили воспользоваться услугами такси, поэтому вызвали на своей адрес автомобиль. Когда водитель приехал на место, он увидел двух мужчин в грязной одежде. Из подъезда те вынесли 17 упаковок памперсов — их они пытались погрузить в автомобиль.
Внешний вид и поведение клиентов насторожило шофера, поэтому он вызвал стражей порядка.
Уже во время общения с патрульными граждане путались в показаниях и нервничали. В какой-то момент они признались в краже. При этом объяснить свой поступок так и не смогли. Впоследствии их доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
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