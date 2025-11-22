Ограничат ли США продажу оружия для Украины в случае сорванных переговоров: военный обозреватель ответил

Военный обозреватель Иван Тимочко

Реклама

Соединенные Штаты вряд ли отважатся на ограничение продажи оружия Украине, если мирные переговоры будут сорваны.

Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

«Эти несколько попыток, предпринимаемых американцами по прекращению поставок оружия Украине привели к падению акций американских производителей оружия до 10%. А у производителей европейских акций выросли до 50%. Решится ли Трамп снова решится конфликтовать с американскими производителями? Может, какие-то короткие паузы для шантажа будут», — сказал он.

Реклама

В то же время, Тимочко добавил, что в моменты, когда США ограничивают поставки оружия в Украину, Силам обороны становится «сложнее». Однако, по его словам, никакие подобные перерывы не привели к глобальному прорыву на фронте.

«Да, они приводили к отступлениям. Было очень тяжело. Но глобальных прорывов не было. Тогда, когда мы имели значительно меньший ВПК, мы гораздо меньше имели общие договоры с мировыми производителями. Те же поставки в Украину самолетов из двух стран — Швеции и Франции свидетельствуют о том, что у нас есть надежные партнеры на длинную перспективу», — добавил эксперт.

Напомним, Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому время до четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на план. «Ему придется его принять, и если он не примет, тогда, знаете ли, они, пожалуй, должны продолжать бороться», — сказал Трамп в пятницу.

Зеленский, чья страна готовится к очередной военной зиме после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, заявил, что Киев переживает «один из самых трудных моментов» в своей истории и, возможно, ему придется выбирать между «потерей своего достоинства или риском потери ключевого партнера».