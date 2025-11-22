- Дата публикации
Ограничат ли США продажу оружия для Украины в случае сорванных переговоров: военный обозреватель ответил
Военный обозреватель Иван Тимочко назвал единственную причину, которая заставит США не ущемлять оружие для ВСУ.
Соединенные Штаты вряд ли отважатся на ограничение продажи оружия Украине, если мирные переговоры будут сорваны.
Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала.
«Эти несколько попыток, предпринимаемых американцами по прекращению поставок оружия Украине привели к падению акций американских производителей оружия до 10%. А у производителей европейских акций выросли до 50%. Решится ли Трамп снова решится конфликтовать с американскими производителями? Может, какие-то короткие паузы для шантажа будут», — сказал он.
В то же время, Тимочко добавил, что в моменты, когда США ограничивают поставки оружия в Украину, Силам обороны становится «сложнее». Однако, по его словам, никакие подобные перерывы не привели к глобальному прорыву на фронте.
«Да, они приводили к отступлениям. Было очень тяжело. Но глобальных прорывов не было. Тогда, когда мы имели значительно меньший ВПК, мы гораздо меньше имели общие договоры с мировыми производителями. Те же поставки в Украину самолетов из двух стран — Швеции и Франции свидетельствуют о том, что у нас есть надежные партнеры на длинную перспективу», — добавил эксперт.
Напомним, Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому время до четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на план. «Ему придется его принять, и если он не примет, тогда, знаете ли, они, пожалуй, должны продолжать бороться», — сказал Трамп в пятницу.
Зеленский, чья страна готовится к очередной военной зиме после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, заявил, что Киев переживает «один из самых трудных моментов» в своей истории и, возможно, ему придется выбирать между «потерей своего достоинства или риском потери ключевого партнера».