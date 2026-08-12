Ограничение данных о баллистических ракетах: как в Воздушных силах объясняют новые правила

Юрий Игнат

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Воздушные силы действительно вводят ограничения в утренних сводках относительно вражеских баллистических ракет во время массированных атак.

Какая причина этого, объяснил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он подчеркнул, что Воздушные силы не прекратили информировать население о воздушных угрозах, характере атак противника и результатах боевой работы.

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«В режиме онлайн в Telegram, Viber и WhatsApp оперативно предоставляется информация о воздушных целях круглосуточно! Также сохраняется формат утренних сообщений по результатам боевой работы за ночь», — говорит Игнат.

Он уточнил, что военное руководство решило ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках по вражеской баллистике во время массированных атак. Речь идет о количестве запущенных/сбитых/подавленных или не достигших целей баллистических ракет.

«Подчеркну — в режиме онлайн будет информироваться все без изменений. Также управление коммуникаций Командования Воздушных сил и дальше будет предоставлять для медиа обобщенную информацию, касающуюся баллистики и других средств воздушного нападения врага», — добавил представитель Воздушных сил.

Так, по его данным, в июле 2026 года враг применил более 450 ракет разных типов, почти 200 из них — те, что атакуют по баллистической траектории.

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В комментариях скептически отнеслись к такой инициативе Воздушных сил. Там заметили, что враг и так знает, сколько ракет он запустил.

Кроме того, в комментариях предполагают, что такая секретность позволит врагу манипулировать и нагнетать ситуацию еще больше.

Ранее издание Bloomberg отметило, что воздушные силы Украины перестали указывать в ежедневных отчетах количество российских ракет.

В свою очередь Юрий Игнат призвал медиа не нагнетать пессимистические настроения среди украинцев громкими заголовками о «несбитых ракетах».

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В то же время советник президента по вопросам развития технологий обороны Сергей Бескрестнов «Флэш» сравнил ситуацию с возможным отказом от публичного отображения курсов валют в обменниках.

По мнению эксперта Лакийчука, решение командования может быть связано с желанием «не раздражать украинцев» на фоне сложной ситуации.

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