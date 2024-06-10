Ограничение электроэнергии: в Минэнерго назвали часы отключения 10 июня

Сегодня, 10 июня, ограничения бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей территории Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"С 16.00 до 22.00 планируется применение графиков почасовых отключений. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением", — говорится в сообщении.

Напомним:

10 июня в Украине снова будут применять графики почасовых отключений света. По данным "Укрэнерго", эти графики отключений для бытовых и промышленных потребителей будут действовать всего с 16 до 22 часов.

Причиной отключений является рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Хорошая новость о свете! С 7 июня электроэнергии станет больше!

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